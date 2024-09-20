وزير الصحة اللبناني: إسرائيل لديها نوايا تصعيدية.. ومستعدون للتحديات المستقبلية

أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن القطاع الصحي في البلاد فاق التوقعات واستطاع استيعاب تداعيات تفجيرات أجهزة الاتصال، حيث استقبل نحو 3 آلاف مصاب في وقت قصير، لافتا إلى أن إسرائيل لديها نوايا تصعيدية، وأن الجهاز الطبي على اتم استعداد للتحديات المستقبلية.

وقال الأبيض - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الإصابات الناتجة عن التفجيرات تحتاج حاليا لعناية متخصصة وعدة عمليات وجهود تأهيلية، مشيرا إلى توافر الإمكانات الطبية في لبنان، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدول التي أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم الطبي، ومن بينها مصر.

من جانبه، أكد نقيب الأطباء اللبناني الدكتور يوسف بخاش أن الجرحى تلقوا العلاج الأولي الذي هم في حاجة اليه، مشيرا إلى أن كل الجرحى بحاجة إلى عدد من العمليات الجراحية للوصول إلى الشفاء التام.

وأعلنت السلطات اللبنانية - أمس - ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلا و3539 جريحا. وأوضحت أن 12 شخصا قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البيجر" /الثلاثاء/، و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي "ووكي توكي" الأربعاء.

