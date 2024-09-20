إدراج برنامج الطب والجراحة بـ"جنوب الوادي الأهلية" ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب

اعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج برنامج الطب و الجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب وهو ما يعد اعتمادا دوليا لخريجي البرنامج.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أحمد علي عامر مدير البرنامج لجهوده في انتظام العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية وهنأ رئيس الجامعة منتسبي جنوب الوادي الأهلية.



واشاد الدكتور محمد إسماعيل النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الاهلية بهذا الانجاز الذي يأتي في اطار اهتمام الجامعة بتعزيز التنافسية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.



ومن جانبه اكد الدكتور احمد علي عامر مدير برنامج الطب بالجامعة الأهلية، أهمية هذا الإنجاز في تعزيز السمعة المؤسسية ودعم الجهود المبذولة في تحسين مخرجات العملية التعليمية وفقا لاحدث الممارسات واشاد بدعم رئيس الجامعة وتوجيهاته بالتطوير الشامل والمستمر.