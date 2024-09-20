جنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته.. فيديو

أقامت القوات المسلحة المصرية جنازة عسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية لأحد شهداء الوطن في حرب يونيو 1967، بعد العثور على رفاته بمنطقة الحسنة بوسط سيناء.

وحسبما ورد بقناة اكسترا نيوز، تعود الواقعة إلى اكتشاف رفات جندي شهيد فوزي محمد عبد المولى بمنطقة الحسنة في وسط سيناء، ومتواجد في ملابسه أوراقه الشخصية التي تشير إلى كونه من أبناء محافظة لإسكندرية، وكان الجندي الشهيد من بين الجنود المشاركين في حرب اليمن، وعاد بعدها إلى الخدمة في أرض سيناء، ولكنه استشهد في حرب 1967.

وبعد ان نشرت متعلقاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، تعرف إليه أحد أفراد أسرته، ليتم التواصل مع القوات المسلحة للتأكد من شخصيته، والتصديق على إقامة جنازة عسكرية لجثمان الشهيد الراحل.

https://www.facebook.com/watch/?v=903065355044582&rdid=3RFJeBhNm7R7XOvd