محافظ قنا ونائبه يتابعان تنفيذ مبادرة "بداية جديدة" بقرية هو

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»، بنطاق المحافظة.

حيث قامت الجهات الشريكة، بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادى، استفادة منها 8 آلاف مواطن ، بمشاركة مديريات الأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والصحة والسكان، والتموين، والطب البيطرى، والقوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه، وفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، من خلال عقد ندوات تثقيفية ودينية، وورش للفنون التشكيلية عن الطباعة في الحضارة الفرعونية، فضلا عن قافلة طبية مجانية، و تجهيز سيارات تابعة لمديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحه لبيع المواد الغذائية، والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين، و فحص 25 بطاقة تموينية متوقفة.

كما تم تنظيم قافلة بيطرية توعوية وعلاجية مجانية، و تعريف الشباب بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقة، فضلا عن الخدمات التى يقدمها مكتب العمل، وفحص 80 طلب تكافل وكرامة تقدم بها المواطنون، و تم الرد على استفسارات المواطنين حول تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم فتح قاعات تدريب الحاسب الآلى، وألعاب الاطفال بمركز الشباب بالمجان.

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