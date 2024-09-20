طائرات إسرائيلية تساعد في إطفاء حرائق بصفد

ذكرت صحيفة إسرائيل، اليوم الجمعة، أن السلطات تدفع بطائرات إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق قرب صفد بعد سقوط صواريخ من لبنان.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إن حرائق اندلعت في مناطق عدة بمدينة صفد في الجليل الأعلى عقب القصف الأخير من لبنان.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل، مؤكدا إطلاق نحو 50 صاروخا باتجاه صفد تم اعتراض معظمها وسقطت أخرى في مناطق غير مأهولة.