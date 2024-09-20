جوميز يخوض مباراة ودية أمام زمالك 2005 بالمستبعدين من لقاء الشرطة الكيني

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية أمام فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي غداً السبت على ملعب الفريق بالقلعة البيضاء.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة في تجهيز الصفقات الجديدة واللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية، استعداداً للفترة المقبلة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.