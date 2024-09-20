كاتب صحفي: خطة الحكومة الجديدة تشمل التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الدولة تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية لتوسيع نطاق التصنيع وفتح آفاق أكبر مهم ويأتي في إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأضاف «عزالدين» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلوني وسمر الزهيري، أن تصريحات رئيس الوزراء تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بخطاب التكليف للحكومة الجديدة.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في انطلاق مرحلة جديدة للاقتصاد منذ بدأ عملها، متابعًا: «الخطة الاستراتيجية الأولية للحكومة الجديدة حتى عام 2027 تشمل التركيز على الاستثمار الأجنبي وجذب الشركات الصناعية المحلية والعالمية، إلى جانب زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري عن طريق التصنيع، فضلا عن أنه يعمل على زيادة عمليات الإنتاج وتوطين الصناعات والاتجاه إلى التصدير».

وأوضح أن التصريحات الخاصة بالمناطق الجديدة التي تجذب الشركات الكبرى للتصنيع تأتي في سياق توالي افتتاحات المصانع، كون أنها أيضا تعمل على تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل واجتذاب للاستثمار.

