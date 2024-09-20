منتخب الكراسي المتحركة لليد يهزم اليابان ويتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

فاز منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد، على نظيره الياباني بنتيجة شوطين مقابل شوط في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة حسن مصطفى المغطاة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم.

جاءت المباراة قوية للغاية بين المنتخب وفاز المنتخب الياباني بالشوط الأول قبل أن يعود منتخبنا الوطني ويفوز بالشوط الثاني والشوط الفاصل أيضا.

ويلتقي منتخب مصر بنصف النهائي مع الفائز من مباراة منتخب البرتغال أمام فرنسا وتقام مباراة نصف النهائي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وسادت حالة كبيرة من الفرحة بين لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز على اليابان والتأهل إلى النصف النهائي في ظل الرغبة في حصد لقب البطولة.