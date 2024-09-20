الفنانة رحمة أحمد تعلن وفاة خالها خالد الشناوي

أعلنت الفنانة رحمة أحمد، وفاة خالها خالد الشناوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.

وكتبت رحمة أحمد على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كبرتونا فجأة.. المفروض نجري عليكوا تلحقونا نعمل إيه.. ملقيناكمش.. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالو خالد الشناوي، سلم لي على تيتة، الفاتحة على روحه".

وقد شاركت الفنانة رحمة أحمد في الموسم الرمضاني الدرامي السابق 2024 بالمسلسل الكوميدي "الكبير قوي ج8"، والذي تدور أحداثع في إطار كوميدي، حيث يتعرض "الكبير أوي" عمدة قرية "المزاريطة" لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

شاركها البطولة الفنانين: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو الحجاج، أمينة خليل، حاتم صلاح، محمد ثروت، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.