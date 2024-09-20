كانت بتجهز الفطار.. إصابة ربة منزل في حريق نشب داخل منزل بالبدرشين

أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق داخل منزلها أثناء تجهيز وجبة الفطار بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

حريق منزل وإصابة سيدة بالبدرشين

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل بحروق أثناء تجهيزها وجبة الفطار وجري نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.