مايكروسوفت تطلق تطبيق ويندوز لأجهزة iOS وأندرويد

قامت شركة مايكروسوفت اليوم باطلاق تطبيق Windows لنظامي التشغيل macOS وiOS وiPadOS ومتصفحات الويب وأجهزة Android وحتى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

ويعد هذا التطبيق Windows مصدرا رئيسيا لبث نسخة من Windows من عدد مختلف من المصادر، بما في ذلك Windows 365 وAzure Virtual Desktop وRemote Desktop.

وتم اختبار هذا التطبيق الموحد الحديث لمدة عام تقريبا ويشمل شاشة رئيسية قابلة للتخصيص، ودعم شاشات متعددة، وإعادة توجيه USB حتى تتمكن من استخدام الأجهزة المحلية مثل كاميرات الويب وأجهزة التخزين والطابعات كما لو كانت متصلة مباشرة بجهاز كمبيوتر سحابي.

ويقتصر تطبيق Windows هذا على حسابات العمل والمدرسة من مايكروسوفت، حيث تم تصميمه في المقام الأول للمستخدمين الحاليين لعملاء المكتب البعيد لنظام التشغيل Windows وأنظمة التشغيل الأخرى للانتقال إليها.

وكانت لدى Microsoft تطبيقات قريبه للاتصال بأجهزة الكمبيوتر عن بُعد في Windows لفترة زمنية كبيرة ، بما في ذلك تطبيق Remote Desktop Connection الذي لا يزال يأتي كجزء من Windows 11.

وهذه التطبيقات، بما في ذلك تطبيق Windows الجديد، مفيدة للاتصال بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل من كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي.

ولكن لا توجد أي مؤشرات تؤكد إلى أن مايكروسوفت تخطط لدعم حسابات المستهلكين بتطبيقها الجديد لنظام التشغيل ويندوز.

وفي العام الماضي ، تم الكشف عن أن مايكروسوفت لديها هدف طويل الأمد ويظهر في صورة نقل نظام ويندوز بالكامل إلى السحابة "لتمكين الخدمات المحسنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتجوال الكامل للتجربة الرقمية للأشخاص".

حيث يمكن لمستخدمي Windows الحصول على تطبيق ويندوز من متجر مايكروسوفت، وهو متاح من متجر تطبيقات Apple لأنظمة macOS وiOS وiPadOS، ويدخل إصدار Android وضع المعاينة العامة اليوم.