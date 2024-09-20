تفاصيل استهداف حزب الله موقع المطلة الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الهدوء الحذر يسيطر على الجنوب اللبناني في خلال الساعات الماضية وذلك بعد موجة عنيفة وغير مسبوقة من التصعيد على مدار ليلة أمس التي شهدت أكثر من 50 غارة جوية نفذها الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه عدة بلدات في محيط مجرى نهر الليطاني، في عمق الجنوب اللبناني في أكبر موجة تصعيدية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله أعلن عن تنفيذه 17 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية وتميزت هذه العمليات بأنها عمليات نوعية وحتى المواقع التي تم استهدفها من قبل وتم استهدافها مرة أخرى بالأمس كان الاستهداف مختلفا عن الاستهدافات السابقة.

وتابع: «آخر عمليات الحزب بالأمس هي استهداف موقع «المطلة»، العسكري الإسرائيلي وهذا الاستهداف تم بمجموعة من صواريخ «فلق»، شديدة الانفجار التي تستخدم لأول مرة بهذه الكثافة في استهداف هذا الموقع التي اشتعلت به النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم".

.https://www.youtube.com/watch?v=OpE53fmFx7g