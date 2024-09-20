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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن قصف مقرات عسكرية إسرائيلية

شمال فلسطين المحتلة
شمال فلسطين المحتلة
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أعلن حزب الله اللبنانى اليوم الجمعة عن استهدافه مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا.

كما أفاد الحزب بأنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة لواء المدرعات 188، التابع للفرقة 36، في ثكنة العليقة.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مواطنًا إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة نتيجة تعرض مركبته لأضرار خلال اعتراض صواريخ في منطقة الجولان المحتل، وذلك حسب ما ذكره المركز الفلسطينى للاعلام

وأضافت القناة، أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال في الجولان بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

 

حزب الله صواريخ الكاتيوشا ثكنة كيلع ثكنة العليقة