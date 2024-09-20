إيثيدكو تنتهي من تسليم 3 مشروعات لخدمة المجتمع

انطلاقًا من الدور الاستراتيجي لوزارة البترول والثروة المعدنية ففى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وفى إطار الحرص على الريادة تبنت الوزارة استراتيجية للمسئولية المجتمعية تتوافق مع خطة مصر 2030 من خلال: القضاء على الفقر – التمتع بحياة صحية – العمل اللائق للتمكين الإقتصادى - المساواة بين الجنسين – إقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة – عقد الشراكة لتحقيق الأهداف والسير على خطى التنمية الاقتصادية.

وفى هذا الإطار قامت شركة اثيدكو بالعديد من المشروعات التنموية فى المجالات المختلفة فى التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى والمرأة المعيلة. ومن أبرز مشروعات الشركة لتنمية المجتمع المشروعات التالية:

إعادة تأهيل المنازل والمشروعات الصغيرة قرية البيضاء المهندسين

تم رفع كفاءة عدد 19 منزلا للأسر الأكثر احتياجاً بمتوسط مساحة 65 م للمنزل الواحد بقرية البيضاء مهندسين بمنطقة النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية الأورمان. ويشمل ذلك : أسقف – أبواب - شبابيك – أعمال المحارة – دهانات - توصيل المياه والكهرباء – أثاث – أجهزة كهربائية . وكذلك توفير التمويل لمشروعات صغيرة لـ 19 مستفيدا بما يتوافق مع خبراتهم ومهاراتهم.

الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى آيادى 40&40 لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الإسكندرية

قامت شركة اثيدكو بتجهيز صيدلية إكلينيكية بمستشفى آيادى 40&40 والتي تخدم جميع مرضى الأورام السرطانية من مختلف الأعمار (أطفال – سيدات – رجال ) بمحافظات الإسكندرية – مطروح – البحيرة – كفر الشيخ المنوفية والغربية. وتعد المستشفى الوحيدة بجمهورية مصر العربية التي تعالج سرطان الجلد عن طريق أجهزة العلاج الإشعاعى، ويشمل ذلك أعمال التركيب وتشغيل غرفة تحضير العلاج الكيماوى ، ليتم فيها تحضير جرعات العلاج الكيماوى لكل مريض على حدة فتخدم عدد أكبر من المرضى يصل إلى 100 مريض يومياً حيث أن طاقتها الاستيعابية كانت تتراوح ما بين 60 – 70 مريضا يومياً. كما قامت بشراء جهاز تنفس صناعى بملحقاته.



إعاده تدوير المقاعد الخشبيه لمدارس التعليم الأساسي بالعامرية

ساهمت شركة إيثيدكو بالتعاون مع شركه تكنولوجيا الأخشاب فى إعاده تدوير مخلفات الأخشاب لتاثيث من خلال طلبه التعليم الفنى بالعامرية لتصنيع عدد٤٠٠ مقعد للتلاميذ وتوزيعها على مدارس التعليم الاساسى بمنطقة العامريه الأكثر احتياجًا ، وذلك لتشجيعهم وتوفير فرصة دخل لهم وتنمية الوعى وتشجيع الممارسات ذات الاستدامة وتم على التوزيع على المدارس التالية :-

1- مدرسة على ابن ابى طالب

2- مدرسة إبراهيم خضر

3- مدرسة الحسن ابن الهيثم

4- مدرسة منارة

5- مدرسة الشهيد محمد منصور

6- مدرسة العلا الغربية