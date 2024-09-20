كولر يحسم مصير مشاركة أشرف داري في مباراة الأهلي وجورماهيا

يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف المغربي أشرف داري لاعب الفريق من المشاركة في مباراة جورماهيا الكيني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتحدد موقف أشرف داري من مباراة جورماهيا الكيني عقب مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة ومدي جاهزيته بشكل كامل بعد التعافي من الإصابة .

وتعرض أشرف داري للإصابة في الكاحل خلال تواجده مع المنتخب المغربي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وغاب عن مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكيني في نيروبي.

موعد مباراة الاهلى وجورماهيا

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا الكيني، في السابعة مساء غدا السبت، على استاد القاهرة الدولي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.