إقبال متوسط بشواطئ الإسكندرية في أخر جمعة قبل بدء العام الدراسي

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أن شواطئ المحافظة شهدت إقبالا متوسطا في أخر جمعة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف بيان الإدارة المركزية، أنه تم رفع الراية الخضراء فى القطاع الشرقي والراية الصفراء فى القطاع الغربي.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالرواد التأكد من تذاكر الدخول بالشواطئ و ان التذكرة مدون عليها سعر تذكرة الدخول وفى حالة مخالفة ذلك برجاء عدم شراء التذاكر والابلاغ الفورى على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة المتواجدة على بوابات جميع الشواطئ.

وكان قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تفعيل الحجز الإلكتروني لشواطئ الأسكندرية عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف www.catr.gov.eg

والذى يتيح للحاجزين الجلوس علي أول صف مباشرة أمام البحر بالحجز المسبق بشرط الوصول إلي الشاطئ قبل العاشرة صباحا.

وفي كل عام تستعد محافظة الإسكندرية بمجموعة من الشواطئ الساحرة الممتدة بطول كورنيش الإسكندرية، خاصة مع بدء موسم المصيف و الاقبال على الشواطئ فى الموجة الحارة ، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى ، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه

وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التاليةأرقام

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490

01289252668

01270477199

01119555946

أرقام شكاوى القطاع الغربي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324