محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات الوحدات المحلية في قطاع التصدي للتعديات ومخالفات البناء

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ ١٣ حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة ١٦٣٥ مترا تقريبًا.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بنطاق قرية نفيشة.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن، إزالة فورية لمنزل غير معروش مبنى من الطوب الأبيض، على مساحة ٣٥٠ مترا، (بناء مخالف)، على أرض زراعية بعزبة الحمادات.



أما الحالة الثانية عبارة عن، إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض الغير معروش على مساحة ٢٢٥ مترا، (بناء مخالف)، على أرض زراعية.

والحالة الثالثة، عبارة عن، إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض معروش على مساحة ١٧٥ مترا، وسور بطول ٧٦ مترا، (بناء مخالف)، على أرض زراعية.

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بإزالة فورية لمبنى إداري بالدور الأرضي، (على الموقع المخصص لإقامة حمام سباحة)، بقرية الشرق الأوسط، (صادر له قرار إزالة رقم (۱۳۳) لسنة ۲۰۱۸)، على مساحة ٦٠ مترا تقریبًا.

وتابعت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن، فك شدة خشبية لصبة خرسانية، بناء بدون ترخيص لسقف دور سابع علوي بشارع شحتة.

أما الحالة الثانية، فكانت فك شدة خشبية لصبة خرسانية، لبناء بدون ترخيص، لسقف دور تاسع علوي بشارع شبين الكوم بمنطقة عرايشية مصر.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بتنفيذ إزالة فورية للبشة خرسانية، على مساحة ١١٥ مترا تقريبًا، بمنطقة أبوصيام، بطريق القنال بقرية أبوسلطان.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لست حالات تعد بالبناء.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية، على مساحة ٦٤ مترا تقريبًا، بمنطقة سوق السبت.

أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن فك شدة خشبية، على مساحة ٤٠ متر تقريبًا، بمنطقة الطفايحة، بقرية الشهيد خيري.

والحالة الثالثة، عبارة عن ردم لبشة وإتلافها، على مساحة ١٥٠ مترا تقريبًا، بناء بدون ترخيص، بعزبة الصعايدة بالمدينة.

والحالة الرابعة، عبارة عن ردم لبشة على مساحة ١٢٠ مترا تقريبًا، بناء بدون ترخيص، بعزبة الصعايدة بالمدينة.



والحالة الخامسة، فكانت عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، على مساحة ١٠٠ متر وبارتفاع مترين، بقرية الروضة.

والحالة السادسة، عبارة عن إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض، على مساحة ٥٠ مترا بمنطقة الحمادة بقرية أبوطفيلة.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، (بناء مخالف)، على أرض زراعية، على مساحة ٣٠ مترا، بقرية السبع آبار الغربية.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة وقواعد خرسانية، على مساحة ٨٠ مترا، بقرية الملاك، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.