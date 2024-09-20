إصابة إسرائيلي بجروح أثناء اعتراض صواريخ بالجولان المحتل

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مواطنًا إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة نتيجة تعرض مركبته لأضرار خلال اعتراض صواريخ في منطقة الجولان المحتل، وذلك حسب ما ذكره المركز الفلسطينى للاعلام

وأضافت القناة، أن 10 فرق إطفاء تعمل في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال في الجولان بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بانقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق صفد إثر القصف الأخير من لبنان.

وأطلقت موجات كثيفة من الصواريخ باتجاه صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن 130 صاروخًا أطلقت من لبنان في دفعتين استهدفتا صفد في الجليل الأعلى والشمال الجولان.