لو طفلك تعرض للتحرش.. استشاري نفسي يوضح خطة العلاج

يعد التحرش ظاهرة انتشرت بكثرة داخل مجتمعنا وجريمة يعاقب عليها القانون والدين، فيجب علينا حماية أبنائنا من التعرض لتلك المشكلة، وفي حالة تعرضهم للتحرش نسعي للعلاج فورا ، حيث يشيرالدكتورمحمود جمال أبو العزائم استشاري الطب النفسي، أن ظاهرة التحرش بالأطفال وهي تعني الاعتداء الجنسي علي الطفل، من قبل شخص فكره غير أخلاقي، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأفاد استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض الأعراض التي تظهر علي الطفل وتعني تعرضه للتحرش، ومنها:

-ألم في المنطقة التناسلية.

-التهابات المسالك البولية بشدة .

-النزيف أو الكدمات، أو الانتفاخ في الأعضاء التناسلية.

- صعوبة في المشي أو الجلوس.

وهناك الكثير من العوامل والمستجدات التي تظهرعلي الطفل عند تعرضه للتحرش، ومنها، بعض العواقب النفسية، والصحية، فيميل لأعراض نفسية مثل للإكتئاب والعزلة والتوحد ، والأمراض المزمنة، والتعرض للإلتهابات المنقولة جنسيا، كما أنه يتعرض لإضطرابات ما بعد الصدمة.

طرق علاج الأطفال بعد التعرض للتحرش

هناك بعض مراحل العلاج المرتبطة بالطفل الذي تعرض للتحرش هي : العلاج المعرفي السلوكي الذي يعتمد من خلال التركيز علي مركز الصدمات والبدء في مساعدته التخلص منها، ومتوقع أن يصبح العلاج الجماعي له دورحيوي في التخلص وعلاج الطفل من المشاكل والمضاعفات المرتبطة بالتحرش، بالإضافة إلي بعض النصائح المهمة التي تحفز من أجل حماية الطفل من التعرض لأي انتكاسات نفسية، ومنها:

- تجنب إساءة المعاملة داخل الأسرة.

- حماية الطفل من التعرض لأي إعتداء أو تحرش مرة أخري.

- مساعدة الطفل على استعادة الشعور بالأمان والاحتواء النفسي لدي أفراد الأسرة .