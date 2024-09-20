تشكيل هجومي متوقع للزمالك أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية

يستضيف نادى الزمالك، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، نظيرة الشرطة الكينى، على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك على الشرطة الكينى 1/صفر في مباراة الذهاب بعقر داره، على ملعب "نيايو ناشيونال"، أحرزه اللاعب عبدالله السعيد فى الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر

خط الوسط:نبيل عماد دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد

خط الهجوم: أحمد مصطفي زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفي شلبي.