بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن: بني سويف، ناصر وسمسطا، في افتتاح 3 مساجد بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه"إحلال وتجديد" وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث افتتح شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر،مسجد الحلبي بقرية اشمنت على مساحة 425 مترا، بتكلفه 5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور: سعيد عبدالواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، ومحمد بدر مدير أوقاف ناصر، وأهالي قرية اشمنت.

كما افتتح رئيس مركز ومدينة سمسطا مدحت صلاح مسجد "نور الهدى" بعزبة نصر جمعة_ التابعة لمجلس قروي دشاشة_ بتكلفة 1.2 مليون جنيه "خطة الوزارة" وذلك بحضور: أشرف ابراهيم نائب رئيس المدينة،مصطفى رمضان مدير أوقاف سمسطا، مجدي نصر مفتش المنطقة،فيما افتتح رئيس مركز ومدينة بني سويف علي يوسف مسجد "القاضي" بقرية سنور،على مساحة 135مترا، بتكلفه 1.3مليون جنيه "خطة وزارة".