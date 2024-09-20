طعن كلٌ منهما الآخر.. طلب التحريات في مصرع شابين في مشاجرة ببولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شابين في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بمنطقة بولاق الدكرور، واجرت المعاينة التصويرية لجثتى المتوفيين، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثتيهما واعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بدفنهما، واستمعت الى اقوال الفتاة المتسببة في المشاجرة، وافادات شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

معاكسة فتاة تنتهي بمأساة في بولاق الدكرور

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد" ميكانيكي، به آثار طعنة في القلب، "عمر" بائع خردة، به آثار طعنتين بالبطن والرقبة، ولقيا مصرعهما أثناء محاولات إسعافهما وادعاء مشاجرة ومقيمان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص وعمل التحريات تبين قيام الثاني بمعاكسة شقيقة الأول ولدي حضوره للدفاع عن شقيقته نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدى فيها الطرفان كلاهما على بعض مما تسبب في اصابتهما التي أودت بحياتهما، جري التحفظ على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.