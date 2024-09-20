إزالة تعديات في منطقة الوادي وكينج مريوط والناصرية بالإسكندرية.. أبرزها فيلا متكاملة

واصل حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، اليوم، جهوده للقضاء علي أي مخالفات والتصدي بحزم لأي مخالفة وفرض هيبه الدولة، بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية ويحيى زكريا رئيس حي عامرية ثان.

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ والتصدي للبناء المخالف، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ عدة حملات إزالة تعديات في مناطق مختلفة.

أضاف بيان الحي بأن الحملة أسفرت عن إزالة أربع حالات تعدٍ على أرض زراعية بمساحة إجمالية بلغت 350 مترا مربعا في منطقة الوادي.

وأشار أنه تمت إزالة حوائط مبنى في شارع متفرع من شارع محمد رشيد في كينج مريوط، وذلك في حملة مشتركة مع القوات المسلحة.

و تضمنت الحملة إزالة فيلا مكتملة في منطقة الكينج بحري، وذلك في حملة مشتركة مع القوات المسلحة وإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في منطقة الناصرية، حيث تم إزالة شدة خشبية بالدور الأول علوي والتحفظ على كمية من الأخشاب والحديد.

وأضاف البيان أن في منطقة الناصرية القديمة تم حل شدة خشبية بالناصرية القديمه وتم التحفظ على بعض مواد البناء، تم أيضا ايقاف أعمال بناء تشونيات طوب بناء مواد بناء تم التحفظ على ونش رفع بالناصرية القديمة.

تأتي هذه الحملات في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار هذه التعديات.