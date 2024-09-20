معهد التخطيط القومي يطلق البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" لقيادات وزارة العدل

أطلق معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته " لـ28 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ووزارة العدل، خلال الفترة من8 إلى 12سبتمبر2024.

وذلك بحضور د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

ينفذ البرنامج التدريبي بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه وهم أ.د. بسمة محرم الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية، والمشرف العلمي على البرنامج، أ.د. آن تيسير أستاذ تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، بمركز الأساليب التخطيطية، هاني حسن وكيل وزارة وخبير تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات، من خارج المعهد.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، والتعرف على علوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وخصائصه ومجالات تطبيقه وتكنولوجياته وأدواته، والتي يمكن استخدامها وتطويرها علي ارض الواقع لحل المشكلات واتخاذ القرارات ودعم الأعمال وبيئتها.

وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبي أيضاً، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعرض نموذج عملي لتحليل واعداد وتطوير بعض النماذج للذكاء الاصطناعي من نظم معتمدة على المعرفة، والتعرف على كيفية بناء النظم الخبيرة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة وتطبيقاتها، وتعلم مهارات الآلة وأنواعه وتطبيقاته المتنوعة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تمثلت في "الذكاء الاصطناعي، المفاهيم والإطار النظري" والذي يتناول مفاهيم ومداخل وسمات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تاريخه ومراحل تطوره، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، المجالات، الأنواع والتكنولوجيات البازغة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.