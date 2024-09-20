سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير أعمال تعديل الحركة المرورية بميدان الزراعيين

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها لتعديل وتنظيم الحركة بميدان الزراعيين لتسهيل الحركة والانتقال وفك التكدس بمحيط تقاطع شارعي أحمد عرابي وعبد السلام عارف فى تلك المنطقة، والتي تشهد زحاما واختناقات مرورية، خاصة أوقات الذروة ، بما يساعد على تحقيق السيولة المرورية وتسهيل الحركة وتقليل الكثافة لكافة المسارات المرورية لمستخدمي أحمد عرابى وعبد السلام عارف.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال،قبل بداية العام الدراسي الجديد ، والذي من المقرر انطلاقه "غدا"، مؤكدا على وجود تنسيق تام بين كافة شركات المرافق والمرور بالمنطقة لتذليل أية معوقات واتخاذ ما يلزم حيالها لتسهيل الأعمال والانتهاء منها.

رافق السكرتير العام المساعد، في الجولة كل من علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وفواز رجب نائب رئيس المركز، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والمختصين من الوحدة المحلية والطرق والجهات المعنية ذات الصلة.