وكيل صحة بني سويف: تقديم 4 آلاف و460 خدمة طبية بالمستشفيات ضمن مبادرة "بداية"

قالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم تقديم 4 آلاف و460 خدمة طبية للمواطنين المترددين على المستشفيات الحكومية والمركزية بنطاق المحافظة، أمس الخميس ضمن المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت 4 آلاف و760 خدمة، كانت بواقع ألف و201 خدمة بمستشفى الواسطى المركزي، وألف و167 خدمة بمستشفى رمد بني سويف، و 812 خدمة بمستشفى الفشن المركزي، و452 خدمة بمستشفى ناصر العام، و403 خدمة بمستشفى سمسطا المركزي، و292 خدمة بمستشفى حميات بني سويف، و223 خدمة بمستشفى ببا المركزي، و210 خدمات بمستشفى صدر بني سويف.

وأشارت الدكتورة سماح جاد إلى أن الخدمات تنوعت ما بين إجراء إشاعات، وعمل التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية في عيادات العلاج الطبيعي، والأسنان، وصرف أكياس الدم ومشتقاته، والتردد على العيادات الخارجية، وصرف علاج من صيدليات المستشفيات، والتردد على أقسام الطوارئ، واحتجاز حالات بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، والاحتجاز بالرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، وإجراء جلسات غسيل كلوي، وخدمات ترخيص المنشآت الطبية، وإجراء تدخلات جراحية.