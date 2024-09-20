المغرب وتركيا يبحثان دعم علاقات التعاون الأمني

أجرى المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي، مباحثات خلال زيارة عمل إلى تركيا، تناولت الجهود المبذولة لتدعيم علاقات التعاون الأمني الثنائي، وتبادل الخبرات المرتبطة بالمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية في المجال الأمني.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن حموشي التقى - خلال الزيارة، التي جاءت بدعوة رسمية من السلطات التركية - مع كل من منير كارال أوغلو الوزير المنتدب في وزارة الداخلية التركية، وسلامي يلديز، المدير العام للاستعلامات، واستعرض معهما مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومستويات التعاون القائمة بين البلدين في المجال الأمني، وسبل الارتقاء بهذا التعاون بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المشتركة.

وأشار البيان إلى أن هذه اللقاءات الثنائية كشفت تطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تدعيم آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات بين المغرب وتركيا.

وأوضح البيان أنه تم إجراء هذه اللقاءات الأمنية الثنائية بالتزامن مع زيارة المدير العام للأمن الوطني المغربي للمعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي (IGEF24)، الذي تحتضنه مدينة أنقرة، من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، والذي يعد منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.

وقد أطلع المدير العام للأمن الوطني المغربي خلال زيارته للمعرض، على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي؛ والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة.

