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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: استمرار العمل اليوم وغدا لاستقبال العام الدراسي الجديد

أيمن موسى مدير مديرية
أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية استمرار  العمل يومي الجمعة والسبت استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

ووجه " موسى" بضرورة حسن استقبال الطلاب وفقا للجدول المعلن عنه من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لتنظيم دخول الطلاب كل فى الموعد المحدد له، وتنظيم العمل والتشديد علي الاشراف في جميع الاوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتي انصرافهم مؤكدا أن  أمن وسلامة الطلاب مسئوليتنا جميعا .

وشدد على الالتزام بالكثافات المحددة داخل الفصول وضرورة تنفيذ الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الطلاب للمدارس وتطوير مهاراتهم من خلال نظام التقييمات وأعمال السنة لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس .

وأكد مدير المديرية على تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين من خلال الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى وأن تخصص الحصة الأولى لجميع المراحل عن المشروعات القومية.

كما شدد على غلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك علي لافته في مكان ظاهر في مدخل المدرسة .

كما تم التأكيد علي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وتعقيم الحجرات الدراسية، والتواصل والتنسيق الكامل مع الاقسام ووضع خطط تأمين للمدارس والمنشآت التعليمية لتوفير المناخ الأمن للطلاب والمعلمين.

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