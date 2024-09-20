الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 61 مسيرة روسية ليلا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، إسقاط 61 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية - في بيان - أنه "خلال ليلة 20 سبتمبر، أطلقت روسيا ثلاثة صواريخ باتجاه دونيتسك وصاروخ موجه باتجاه دنيبرو من منطقة زابوروجيا، بالإضافة إلى إطلاق 70 طائرة بدون طيار".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضحت أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.

ونتيجة للاشتباكات، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 61 طائرة بدون طيار روسية، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ.

