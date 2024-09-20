“الزراعة” و"البيئة" تواصلان متابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء

زار علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة والدكتورة شرين رضا مساعد وزير البيئة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، محافظة الدقهلية لمتابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وكان في استقبالهم الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية .

جاء ذلك فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة منظومة قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2024 .

حيث تم المرور على عدة نقاط لمتابعة عملية تدوير قش الأرز، وتم زيارة موقع تجميع بقرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين وتم متابعة عملية تجميع وكبس وقص القش وإعادة كبسة وتجهيزه لاستهلاك اعلاف للمواشي.



من جانبها اشادت الدكتورة شرين بمجهود محافظة الدقهلية في عملية تدوير قش الأرز ووعى المزارعين والتي تصل الى مليون طن.

كما ناشد الدكتور علاء عزوز بضرورة تكثيف الحملات الارشادية خلال هذه الفترة وعدم حرق كعوب قش الأرز او بواقى التجميع حيث تلاحظ ان معظم الحرق يكون كعوب القش وتابع الزيارة بالمرور على عدة مواقع لتجميع القش.

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