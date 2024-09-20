محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات الوحدات المحلية في رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

قامت الوحدات المحلية بمراكز مدن محافظة الاسماعيلية، والأحياء الثلاثة برفع ما يقرب من ١٩١حالة إشغال طريق، وتحرير ٨٤ مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام،

بناءً على توجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، برفع ٦٥ حالة إشغال من نطاق (طريق نمرة ٦، شارع سعد زغلول، شارع داوود حمدان، شارع الثلاثيني)، تضمنت رفع ٤٥ كرسي، ١٩ ترابيزة، كرتونة لانش بوكس، استاند عرض ملابس ومانيكانات للعرض.

فيما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، برفع ٥٠ حالة إشغال طريق من مناطق (شارع العشريني، شارع الثلاثيني، شارع طنطا، شارع المخبز الآلي، شارع رضا، شارع الدقهلية) وتم تحرير ٤٠ مخالفة إشغال طريق، ورفع ٥٠ حالة إشغال، وغلق وتشميع ٢٤ ورشة ومحل.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع الإشغالات من نطاق الحي حيث تم رفع ٢٨ حالة إشغال طريق، إزالة ٣ أكشاك، رفع ٢٥ إستاند بيع، مراجعة تراخيص ٥ محال تجارية.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، بالمرور على قرى الأبطال، العبور، التقدم، والإرسال).

أيضا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع الإشغالات من على كوبري أبوخليفة، منطقة ميدان الحمامة، بالإضافة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بشوارع المدينة.

بالإضافة إلى رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة القصاصين، حيث تم رفع الإشغالات من نطاق شارع المعاهدة، الكوبري الملاحي التابعين لمدينة القصاصين، ورفع الإشغالات بنطاق قرية السلام، والشارع الرئيسي بالدواويس.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من ٢٨ حالة إشغال طريق، وتحرير ٢٨ محضر بنطاق الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد، وكانت الإشغالات عبارة عن كراسي، ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، بالإضافة لتحرير ٦ مخالفات لعدد من السيارات، لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.