مع بدء العام الدراسي الجديد.. حضانات قنا تنافس مدارسها في الطلبات والمصروفات

استعدت المدراس الخاصة والحكومية مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة قنا لاستقبال الطلاب وسط حالة من النشاط مخلوط بالارتباك نظرا لتغير عدد كبير من الأنظمة التعليمية في مصر خلال الفترة الماضية، ما تسبب في حالة الارتباك في المدارس وإدارتها بالإضافة الي أولياء الأمور، لم يكن هذا الارتباك في المدراس فقط حيث شهدت الحضانات في محافظة قنا طفرة جديدة هذا العام مما جعلها تخطت المدراس في الاحتياجات والمطالب والأنظمة حيث شهدت الحضانات في محافظة قنا هذا العام ارتفاع كبير جدا في الأسعار تعدي ال٥٠% زيادة عن الأعوام الماضية بالإضافة إلى الأنشطة الجديدة التي أضافتها الحضانات والمناهج الدراسية الجديدة علي أطفال محافظة قنا.

وأصبحت الحضانات في محافظة قنا تشمل أساليب تعليمية جديدة منها الأمريكي والأوروبي والألماني وكل أسرة تختار ما يناسب إمكانياتها المادية والاجتماعية مما زاد أعباء الحياة علي الأسر،

حيث قالت عفاف عدلي ربة منزل وأم لأحد أطفال الحضانات الخاصة: أننا هذا العام شاهدنا ارتفاع في كل شيء ليس التعليم فقط حيث أن الشنط المدرسية والأدوات الدراسية أصبحت أغلى بأكثر من الضعف مؤكدا على أن هذا الغلاء هو الذي أجبر أصحاب الحضانات على رفع الأسعار إلي الضعف أيضا مشيرة إلي أن المنظومة التعليمية في مصر تحتاج لرعاية للأطفال منذ عمر عامين حتي نتمكن من إخراج جيل واعي وصاحب قرار ورؤيه.

وأضاف محمد محمود ولي أمر طفل برياض الأطفال في أحد المدراس الحكومية، أن المدارس الحكومية متاح بها رياض أطفال ممتازة جدا مؤكدا علي أنه حريص علي إلحاق أطفاله بها خصيصا وأنها تشهد تطور كل عام عن سابقة من أعوام ماضية بالإضافة الي أسعارها المتوسطة مقارنة بالحضانات الخاصة واللغات وعن توفر أماكن دائما للأطفال، وقال إن من أبرز عيوب رياض الأطفال في المدراس الروتين الذي يعجز أولياء الأمور عن التقديم لأطفالهم حيث أن هناك عدد كبير من الأوراق مطلوب فضلًا عن الشروط الخاصة بالسكن والأب والأم، وذلك ما يدفع الأهالي لتحمل غلاء أسعار الحضانات الخاصة بدلا من شروط رياض الأطفال التعجيزية إلى حد كبير

ومن جانبه أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا علي أن المديرية تتابع علي كسب كافة المدارس والحضانات المرخصة في محافظة قنا للكشف علي مناهج التعليم التي تدرس للأطفال فضلا عن طرق التعليم والتربية التي يتلقاها الطالب والتي لابد أن تتمشي من النظم في مصر أما عن المناهج التعليمية الجديدة التي أضيفت في الحضانات الخاصة في المحافظة، قال هذا شيء يرجع إلي أولياء الأمور ورغبتهم في تطوير تعليم أبنائهم، وذلك شيء مفيد للأطفال وجود حالة من التنوع في المناهج، مما يساعد علي الانتفاخ علي ثقافات أخرى حتى يتعلموا منها ما يفيد مستقبلهم.