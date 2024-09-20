وزير الإسكان يعلن موعد القرعة العلنية للمتقدمين لحجز وحدات "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 2406 وحدات سكنية للفائزين من العملاء الذين تقدموا للحجز بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالصالة المغطاة الكائنة على طريق زويل بمدينة حدائق أكتوبر، يوم الخميس الموافق 24/10/2024.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تقدم أكثر من 11 ألف مواطن تقريبا للحجز على عدد 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وقد انتهت فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29/8/2024، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير على حجز تلك الوحدات يعكس ثقة المواطنين في المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة في اليوم المحدد في تمام الساعة الـ10 صباحًا، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وأنه سيتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أنّه سبق الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11/6/2024 خلال الفترة من 30/6/2024 حتى 29/8/2024 بعدد 984 وحدة، وأنه نظرًا لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الاعلان بتاريخ 8/ 8 / 2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بدلا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.