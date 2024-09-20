محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية بقرية الحيز بالواحات البحرية

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحدة الرعاية الصحية بقرية الحيز إحدى القرى النائية بالمركز التي تبعد اكثر من ٤٠٠ كم عن مدينة الجيزة وتعد إحدى آخر النقاط الحدودية بالجنوب الغربي للمحافظة .

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية التي اجرها محافظ الجيزة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تعزيزها وتحسينها .

كما تفقد المحافظ الاقسام المختلفة بالوحدة الصحية وابرز المعوقات التي تواجههم والتي تتضمن وجود صعوبة في شبكة الهاتف المحمول والحاجه الي دعمها بوسائل تقوية وعدم انتظام التيار الكهربائي .



واطمئن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية التابعة للوحدة الصحية وتوافر البان الاطفال موجها مديرية الشئون الصحية بضرورة دعم الوحدة الصحية بكافه احتياجاتها للتيسير علي المواطنين .



وتفقد أيضا الوحدة الكهربائية بقرية الحيز والتي تقوم بتوليد الكهرباء للمنازل والمنشأت بالمركز مؤكداً للمواطنين علي بحث الآليات اللازمه لضمان استمرارية تشغيل الوحدة الكهربائية وتقليص فترات انقطاعات الكهرباء لحين تنفيذ الحلول الجذرية لذلك.



والتقي المحافظ بعددا من مواطني قرية الحيز للاطلاع علي مشكلاتهم وابرز المعوقات التي تواجههم مؤكداً لهم علي تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة لاهالي القرية .



كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مبني ديوان عام مركز الواحات البحرية لمتابعه انتظام العمل وتواجد الموظفين واستقبال المواطنين لإنهاء معاملاتهم حيث تفقد إدارات الاستحقاقات والتعديات والتراخيص والاملاك وشئون العاملين .



رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نائبى المحافظ و عمرو القطامى عضو مجلس النواب وصبري شاكر رئيس مركز الواحات وأمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية.