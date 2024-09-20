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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة الـ2600 فدان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، ويرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لأعمال المرافق والطرق والكهرباء لمناطق قطع أراضي نماذج الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة.

شملت جولة رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مشروعات المياه والصرف المختلفة بمناطق أراضي الإسكان المتميز والإسكان الاجتماعي وأراضي بيت الوطن، وموقف تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال شبكة الطرق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة، وأعمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالمناطق المذكورة، موجهاً بالالتزام بالجودة في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالاختبارات طبقاً للمواصفات مع تكثيف العمالة وسرعة الانتهاء من الأعمال، والمتابعة الدورية للشركات المنفذة للتأكد من التزامها.

 

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على الشركات المنفذة والإدارات المعنية ورؤساء الأحياء ضرورة ضبط المخالفات، مؤكداً حرص الجهاز على عدم التهاون في مواجهة المخالفات وذلك لإظهار المدينة بصورة لائقة والحفاظ على المظهر الحضاري.

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