متأثرا بارتفاعه عالميا.. سعر الذهب في مصر يسجل 3530 جنيها للجرام عيار 21

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الجمعة، بشكل كبير ليتبع الارتفاع الذي سجله الذهب العالمي، وذلك بعد تسجيل أونصة الذهب العالمي ارتفاع تاريخي جديد الأمر الذي زاد من تسعر الذهب المحلي في ظل تتبعه للسعر العالمي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3525 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3530 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3535 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3505 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3490 جنيه للجرام.



السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي هو قفزة سعر الذهب العالمي وتسجيله مستوى تاريخي جديد فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، ليتبع السعر المحلي هذا الارتفاع ويخترق المستوى 3500 جنيه للجرام بزخم قوي، وفق تحليل جولد بيليون



ارتباط سعر الذهب المحلي بالعالمي حالياً هو المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر، وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير المحلية الأخرى وعلى رأسها سعر صرف الدولار الذي يتحرك بشكل تدريجي نحو الصعود ولكن دون تغيرات مفاجأة في الأسواق.



من جهة أخرى بالرغم من تراجع الطلب على الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة بسبب تزايد الأعباء المادية على المستهلكين مع بداية الموسم الدراسي، إلا أن ارتفاع سعر الذهب العالمي عوض هذا التراجع بشكل واضح.



اختراق الذهب للمستوى 3500 جنيه للجرام الذي وقف عائق لفترة طويلة أمام ارتفاع السعر، سيعمل على فتح الباب لمزيد من الصعود في سعر الذهب خلال الفترة القادمة، ولكن يتطلب هذا استمرار الدعم للذهب من قبل التغيرات في السعر العالمي .