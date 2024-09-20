خبير طاقة يكشف جهود الدولة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم عودتها مجددًا

قال الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، إن تكلفة شراء الغاز المسال من الخارج كانت 1.2 مليار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للمشاكل الجيوسياسية العالمية وغلق باب المندب ورفع سعر نقل الطاقة على مستوى العالم أدى إلى زيادة تكلفة الشراء إلى أن وصلت 2.5 مليار.



وأضاف «نعمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن هناك مشكلة تكمن في استمرارية زيادة التكلفة، موضحًا أنه لتجاوز المشكلة وقعت مصر سبع اتفاقيات لإنتاج الطاقة الكهربية.

ولفت إلى أن أول شركة تم توقيع الإتفاق معها «أيميا باور» وهيئة تنمية الطاقة المتجددة لإنتاج 1000 جيجا من الطاقة الشمسية في محطة بنبان، إلى جانب تخزين 600 ميجا، فضلا عن إضافة 300 ميجا وات لتخزين البطاريات في كومومبو.

وتابع: «تم عقد تحالف أيضا مع أوراسكوم وإنجي وتويوتا لإضافة 150 ميجا، وتم عقد إتفاقية شراء كهرباء منها، كون أن هناك تعاقد مع شركة سكاتك لطاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج 74 ألف طن أمونيا خضرا في محور قناة السويس».