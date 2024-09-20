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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الاتصالات يستعرض دور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
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غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة صباح اليوم الجمعة، متوجهاً إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) ضمن "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل".

تستمر الزيارة لمدة يومين، حيث سيشارك الدكتور طلعت كمتحدث في الجلسات التي تُعقد بمقر الأمم المتحدة.

يهدف الحدث الرقمي، الذي يُعقد تحت شعار "مستقبل رقمي للجميع"، إلى إبراز الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تأتي مشاركة الدكتور طلعت بدعوة من سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات. خلال الجلسات، سيستعرض الوزير التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي، وسيشارك في جلسة حوارية حول أهمية الذكاء الاصطناعي والابتكارات في دعم التنمية المستدامة.

كما سيلتقي الدكتور طلعت مع قيادات منظمات دولية ومسؤولي شركات عالمية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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