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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قمة بولندا تخصص 500 مليون يورو للنمسا لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات

المستشار النمساوي
المستشار النمساوي كارل نيهمر
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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن القمة التي انعقدت في بولندا أمس لمناقشة مساعدة المناطق والسكان المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس تم خلالها توفير 500 مليون يورو من صندوق التماسك الأوروبي لصالح النمسا  لإصلاح الأضرار وإعادة بناء البنية التحتية. 
وأوضح المستشار النمساوي في تصريحات اليوم الجمعة أن هذه الأموال سوف تضاف إلى صندوق الكوارث الذي تمت زيادته إلى مليار يورو.

وكانت القمة قد عقدت في بولندا أمس بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء حكومات الدول المضارة من الفيضانات وهي النمسا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

وقد أسفرت الفيضانات التي بدأت يوم ١٣ سبتمبر الجاري واستمرت ٤ أيام عن مصرع ٢٣ شخصا في الدول الأربع وتضرر عشرات المباني ومرافق المواصلات العامة.
 

الفيضانات بولندا النمسا