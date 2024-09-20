قمة بولندا تخصص 500 مليون يورو للنمسا لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن القمة التي انعقدت في بولندا أمس لمناقشة مساعدة المناطق والسكان المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس تم خلالها توفير 500 مليون يورو من صندوق التماسك الأوروبي لصالح النمسا لإصلاح الأضرار وإعادة بناء البنية التحتية.

وأوضح المستشار النمساوي في تصريحات اليوم الجمعة أن هذه الأموال سوف تضاف إلى صندوق الكوارث الذي تمت زيادته إلى مليار يورو.

وكانت القمة قد عقدت في بولندا أمس بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء حكومات الدول المضارة من الفيضانات وهي النمسا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

وقد أسفرت الفيضانات التي بدأت يوم ١٣ سبتمبر الجاري واستمرت ٤ أيام عن مصرع ٢٣ شخصا في الدول الأربع وتضرر عشرات المباني ومرافق المواصلات العامة.

