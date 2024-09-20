بيطري قنا يعلن عن موعد انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بداية من الأسبوع المقبل، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام.

وقال إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

وأضاف يوسف، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة ، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.