الأرصاد اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 23 محافظة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم /الجمعة/، من الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام على المناطق الواقعة شرق وغربي البلاد. وأضافت الأرصاد الجوية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن درجات الحرارة بلغت 38.5 درجة مئوية في مدينة "شيزوكا"، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في شهر سبتمبر منذ بدء عمليات التسجيل في عام 1940.

وأصدرت هيئة الأرصاد ووزارة البيئة اليابانية تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس،مما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس في 23 محافظة.. كما نصحت المواطنين باستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء.

