المطران عطا الله حنا يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

حذر المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، في بيان، من خطورة تقنية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب، حيث إنها من الممكن أن تتحول الى أداة للقتل واستهداف للمدنيين، وهذا يحولها الى اداة تستعمل في الترهيب والتخويف وقتل الابرياء، متسائلًا: هل نحن أمام نوع جديد في الحروب؟.

وأضاف أن ظاهرة الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي باتت منتشرة بشكل "غير مسبوق"، وما حدث مؤخرًا إنما يدق ناقوس الخطر من أنه قد تكون هنالك استعمالات خطيرة لهذه الوسائل والتي يمكن من خلالها ان يتم استهداف المدنيين الذين يستعملونها.

وأشار إلى أن الكثيرين باتوا يشعرون بضرورة الحذر في التعاطي مع هذه التقنيات والتكنولوجيات التي اكتسحت العالم، حيث أن الشركات التي تصنعها تجني ارباحًا كبيرة من تسويق منتجاتها، ولكن أن تتحول هذه الوسائل إلى اداة للموت والترويع والتخويف فهذه ظاهرة خطيرة غير مسبوقة .

وتابع: لقد عودتنا إسرائيل على استخدام الوسائل الغير اخلاقية في استهداف الفلسطينيين، حيث أن الهدف يبرر الوسيلة كما يظنون ويعتقدون وهم يستعملون كل الوسائل المتاحة لهم من أجل التنكيل بالشعب الفلسطيني والنيل من ارادته.