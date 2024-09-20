شاهد.. جميل راتب في زيارة السيدة العجوز

تميز الفنان جميل راتب، الذي حلت ذكرى وفاته أمس الخميس، بأدائه في السينما والتلفزيون والمسرح، فهو فنان متعدد المواهب، وقدم مجموعة واسعة من الأدوار الدرامية والكوميدية.

اشتهر بموهبته الفائقة وأسلوبه الفريد في التمثيل

اشتهر جميل راتب بموهبته الفائقة وأسلوبه الفريد في التمثيل، وشارك في العديد من الأعمال المميزة التي تركت أثرًا في تاريخ الفن المصري والعربي.

بدأ جميل راتب حياته الفنية في الخمسينيات، وسرعان ما أصبح واحدًا من أبرز الوجوه في السينما والمسرح المصري، من أهم أفلامه "شفيقة ومتولي"، "حب في الزنزانة"، "شعبان تحت الصفر"، "الكيف"، "طيور الظلام"، "رحلة حب"، "تيمور وشفيقة" وغيرها من الأفلام، حيث قدم خلالها أدوارًا تركت بصمة في أذهان الجمهور.

كانت له تجارب مميزة في التلفزيون، مثل مسلسل: "أحلام الفتي الطائر"، "سنبل بعد المليون"، "الرايا البيضا"، "ضمير أبلة حكمت"، "يوميات ونيس"، "زيزينيا"، "فارس بلا جواد"، "مسألة مبدأ" وغيرها من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا، فكان معروفًا أيضًا بصوته القوي وأدائه المتقن، مما جعله محبوبًا لدى الجمهور.

جميل راتب عاش فترة طويلة في فرنسا، حيث حصل على تعليم عالٍ في الفن، لكنه عاد إلى مصر ليواصل مسيرته الفنية. توفي عن عمر ناهز 91 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا.

شارك جميل راتب في عددا من الأعمال المسرحية منها على سبيل المثال وليس الحصر: "دنيا البيانولا"، "اليهودي التائه"، "زيارة السيدة العجوز"، "عائلة ونيس".

زيارة السيدة العجوز

إحدى روائع الفنان جميل راتب الذي جمعته بالفنانة سناء جميل على خشبة المسرح في العام 1997، وشاركهما البطولة الفنانين: رياض الخولي، عبدالله مشرف، شعبان حسين، محمود أبو زيد، عزة لبيب، مجدي عبدالعليم، والعمل من تأليف فريدريش دورينمات، وإعداد يسري خميس، وإخراج محمد صبحي.

شاهد المسرحية كاملة من خلال اللينك التالي:

الجزء الأول:

الجزء الثاني: