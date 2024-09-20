بريهان أحمد تتعاقد مع دار ريشة لنشر روايتها الجديدة

الجمعة 20/سبتمبر/2024 - 12:50 م

تعاقدت دار ريشة للنشر والتوزيع مع الكاتبة بريهان أحمد لإصدار أحدث أعمالها، وهي رواية جديدة من المقرر طرحها في الأسواق وعلى منصات القراءة ومختلف المعارض الدولية والوطنية للكتاب خلال الفترة المقبلة.

وكان قد صدرت للكاتبة بريهان أحمد مجموعتان قصصيتان، بعنوان "عاجل اقرأ الحادثة"، و"بقايا جيل التسعينيات" عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، وتعد روايتها القادمة هي العمل الأدبي الثالث لها.

بقايا جيل التسعينيات، هي مجموعة قصصيّة تحتوي على 10 قصص، ما بين الواقع وقضاياه الإنسانية، والأمراض النفسية، وأدب اللامعقول «الفانتازيا»، وأدب الرعب، فهي رحلة يرجع فيها قطار العمر إلى الخلف؛ حيث الماضي الذي لا ينفصل عن المستقبل؛ لأنها بقايا تجذرت فينا منذ 1992 .

أما عاجل أقرأ الحادثة، تحتوي على قصص واقعية حدثت في فترة من الفترات المتباعدة، لكنها شديدة الغموض جرائم كاملة تحققت دون الوصول إلى الجاني الحقيقي، من خلال تلك الحوادث نسجت الأهالي بخيالهم القصص والحواديت الغريبة. ننتقل بين تلك المجموعة بين عالم المقابر بالاخص مافيا المقابر، ومافيا الأراضي التي تعود لحقبة زمنية بعيدة، ومعهم مافيا تجارة الأعضاء البشرية، ومرة أخرى نعرض لفصيلة من البشر نصفهم من الأنس ونصفهم الثاني من الجن ويدعون "الزهريين" وعن تجارة البشر وغيرها من القضايا.

بريهان أحمد؛ كاتبة وباحثة دكتوراه، ومعلمة لغة عربية لغير الناطقين بِهَا، من مواليد عام 1992م، تخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس عام 2013م، حصلت على الماجستير في الدراسات السردية، عن رسالة بعنوان: «ثالوث المحرمات في الرواية العربية»، 2019م.. ولها العديد من المقالات والدراسات الأدبية في المواقع الصحفية والمجالات النقدية.