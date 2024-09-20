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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قاتل صديقه في السلام يمثل جريمته

ارشيفية
ارشيفية
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اصطحب فريق من نيابة السلام عامل متهم بقتل زميله بسبب خلافات في العمل بمنطقة السلام الي مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية .

وكان قسم شرطة السلام قد تلقى إخطارا من مستشفى السلام يفيد باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ. وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات في العمل أقدم فيها الأول علي طعن الأخير بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريمة قتل تمثيل جريمة السلام