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الجمعة 20 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التضخم السويسري أقل من المتوقع حتى عام 2025

سويسرا
سويسرا
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توقعت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية أن يبلغ معدل التضخم في البلاد 0.7% في عام 2025، في تعديل بالخفض للتوقعات السابقة البالغة 1.1 %.

وذكرت إذاعة "إل إف إم" السويسرية أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% في عام 2024. 
وأشارت سكرتارية الشؤون الاقتصادية، في بيان لها، الى أن معدل النمو المتوقع أقل “بشكل كبير” من المتوسط منذ عام 1980، وتوقعت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في سويسرا، مع وصول لمعدل البطالة إلى 2.4 % هذا العام و2.6% في عام 2025.

وحدد خبراء اقتصايون سلسلة من المخاطر الاقتصادية، بما في ذلك الصراعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط والتي قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الخام أو تكاليف النقل، ما سيؤدي الى تداعيات تضخمية على الاقتصاد السويسري.
 

التضخم سويسرا