خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد

قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن مرحلة التعليم قبل الجامعي تضم حوالي 25 مليون طالب وطالبة، لافتا إلى أن كثافة الطلاب بالفصول ستنخفض، وسيتم توفير المعلمين المتخصصين في المدارس.

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية طورت عملية هيكلة المناهج الدراسية، لتخفيف المواد، عن طريق عدم ضم بعض المواد للمجموع، وترحيل مواد لمراحل دراسية أخرى، فضلا عن دمج بعض المواد الأخرى.

وتابع: «الهدف من كل ذلك، هو تخفيف العبء المعرفي المقدم للطلاب هذا العام لجعله يتناسب مع قدرة استيعابهم، ومع عدد الحصص المخصصة لكل مادة تعليمية».

ووجه، بعض النصائح للأسر المصرية قبل بداية العام الدراسي الجديد، مثل الاعتماد في معلوماتهم عن التعلم أو المدارس أو المناهج الدراسية على مواقع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من بنك المعرفة ومن المعلوماتية، التي تغني الطلاب عن الكتاب المدرسي، وعن المعلومات التي يحصل عليها الطالب من المعلمين غير المتخصصين أو السناتر، لأن مواقع وزارة التربية والتعليم تقدم خدمة تعليمية تتمثل في سؤال وإجابة ومعلومات، يستفيد منها الطلاب في الامتحانات وخلال العام الدراسي.