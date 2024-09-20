الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيشارك في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف، سيشارك في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ممتاز زهرة بلوش - في بيان نقله راديو باكستان اليوم الجمعة- إن رئيس الوزراء سيؤكد، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعم باكستان لدور منظمة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن والازدهار في العالم، وسيطالب بضرورة العمل بجدية على تسوية القضايا العالقة بما في ذلك قضيتي فلسطين وإقليم كشمير.

ومن المقرر أن يرافق شريف خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار وكبار المسئولين الحكوميين.. كما سيعقد شريف اجتماعات ثنائية مع زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء الجالية الباكستانية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الباكستاني سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية مع نظرائه، كما سيمثل باكستان في قمة المستقبل التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، وسيشارك في العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بما في ذلك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جامو وكشمير.

