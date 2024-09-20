رئيس وزراء اليابان يعلن التوصل لاتفاق مع الصين لاستئناف واردات المنتجات البحرية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن استئناف استيراد المنتجات البحرية اليابانية.

وأوضح كيشيدا - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الجمعة/ -

– أنه سيتم إجراء مراقبة إضافية للمياه المعالجة والمخففة التي يتم تصريفها من محطة “فوكوشيما دايتشي” النووية بموجب إطار عمل تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه بناء على نتائج هذه المراقبة ستستأنف الصين واردات المنتجات البحرية اليابانية التي تتوافق ومعايير السلامة الصينية.

كانت الصين قد علقت جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية في شهر أغسطس من العام الماضي ردا على بدء اليابان تنفيذ خطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة “فوكوشيما دايتشي” النووية المعطلة في مياه المحيط.