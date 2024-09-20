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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس إندونيسيا المنتخب يتعهد بتعزيز العلاقات مع الفلبين

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو
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أكد الرئيس الإندونيسي المنتخب "فرابوو سوبيانتو"، التزامه بتعزيز العلاقات التقليدية الوثيقة مع الفلبين. 

وقال سوبيانتو - في تصريحات خلال لقائه مع نظيره الفلبيني "فرديناند ماركوس الابن" في العاصمة "مانيلا" - إن الفلبين  وإندونيسيا في حاجة إلى دعم بعضهما البعض والتعاون بشكل وثيق في كافة المجالات، مشيرا إلى أن البلدين يتمتعان بجذور ثقافية وتاريخية مشتركة.

من جانبه.. قال الرئيس الفلبيني - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم الجمعة - إن زيارة سوبيانتو أظهرت قوة العلاقات بين مانيلا وجاكرتا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين والمقرر في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم تنصيب "فرابوو سوبيانتو" كرئيس لإندونيسيا في 20 من شهر أكتوبر المقبل خلفا للرئيس "جوكو ويدودو".
 

الفلبين اندونيسيا مانيلا